System wird zusätzlich belastet statt entlastet

Um die eigenen Zahlen zu untermauern, hat Vips nun 50 Apotheken in einer Stichprobe befragt: Dort zeigt sich ein zusätzlicher Aufwand von durchschnittlich sieben Minuten Dokumentationszeit bei einer obligatorischen Beratung durch den Apotheker. Dies bei vier Millionen Packungen von Medikamenten, die künftig dokumentationspflichtig werden. Die vorgeschriebene Ausweiskontrolle wollen 80 Prozent der Befragten durchführen. Die Apotheken rechnen laut Vips mit vermehrten Arztbesuchen, wenn die Umteilung erfolgt. Ein Viertel aller Patienten werde erst einen Arzt aufsuchen, weil die betroffenen Medikamente in der Packungsbeilage neu nun als rezeptpflichtig bezeichnet werden, erwarten die Apotheken. Das wiederum belaste das System, anstatt es zu entlasten.

Möglicherweise schaltet sich auch die Politik erneut in den Konflikt ein: Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats hatte Ende November die Beteiligten zur neuen Regelung befragt. An einer nächsten Sitzung will sie prüfen, ob sie tätig werden sollte, wie es in einer Mitteilung heisst. Aus Kommissionskreisen ist zu hören, dass zu möglichen Mehrkosten im Gesundheitssystem bislang Aussage gegen Aussage stehe. Für die nächste Sitzung der Kommission am Donnerstag und Freitag ist das Thema bislang nicht traktandiert.