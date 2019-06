Ist das Gratisbier auf Swiss-Flügen bald passé?

Wer mit Swiss auf Kurz- und Mittelstrecken ab oder nach Zürich unterwegs ist, erhält derzeit in der Economy Class noch immer einen Snack und Gratisgetränke wie Saft, Kaffee, Wein und Bier. Der Normalfall ist das nicht mehr. Immer mehr Fluglinien setzen auf Bezahlessen nach Vorbild der Billigairlines. Bei British Airways etwa müssen die Passagiere sogar für heisses Teewasser zahlen, wenn sie ihren eigenen Beutel dabei haben – was in England für entsprechende Empörung sorgte.