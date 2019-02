Warum das Stück nicht auf den Sender ging, das zeigt nun ein Mitschnitt, den Bregman veröffentlichte. Zuerst lobt Fox-Mann Carlson die WEF-Rede von Bregman als «vielleicht den grossen Moment der Davos-Geschichte». Doch der Historiker lässt sich nicht umgarnen und gibt sich angriffig: «Die meisten Leute in Davos, aber auch hier auf diesem Kanal, sind von der Milliardärsklasse gekauft worden.»

1/ Here’s the interview that @TuckerCarlson and Fox News didn’t want you to see. I chose to release it, because I think we should keep talking about the corrupting influence of money in politics. It also shows how angry elites can get if you do that. https://t.co/hs1474MJNM

— Rutger Bregman (@rcbregman) 20. Februar 2019