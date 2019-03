Am Flughafen von Kapstadt schaut eine Familie, die sich so anhört, als käme sie aus Schwaben, durch die Fenster hinaus auf das Flugzeug der Ethiopian Airlines, das beladen wird. «Es ist alles gut, das ist eine 787», sagt die Frau. Der Vater macht ein Foto mit dem Handy. Die Passagiere des Ethiopian Airlines-Fluges nach Addis Abeba achten darauf, dass sie nicht mit einer Boeing 737 Max 8 fliegen müssen, die sich innerhalb weniger Monate zu einem toxischen Objekt verwandelt hat, das kein Passagier mehr betreten will.