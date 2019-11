«Ich kann mir Strafzinsen nicht vorstellen»

Das Hauptproblem löst das nicht: Raiffeisen Schweiz ist zwar rechtlich die Tochter der Raiffeisenbanken. Faktisch steuert aber Raiffeisen Schweiz die Gruppe. Gerät die Zentrale nicht noch stärker in eine Zwickmühle?

Nein – das gemeinsame Dach darüber ist die Strategie der Gruppe. Die Arbeit daran hat schon begonnen. Im ersten Semester des neuen Jahres wird die Strategie verabschiedet. Danach geht es dann nur noch um Fragen der Umsetzung.

Der Raiffeisenbanken-Rat, das neue Gremium der regionalen Genossenschaften, hat keine Weisungsbefugnis. Warum sollte die Zentrale darauf hören?

Mit dem neuen Gremium hat der Austausch eine feste Form. Die Genossenschaften können Einfluss nehmen, und Raiffeisen Schweiz wird auf sie hören. Denn wenn sie an ihren Kunden vorbeiproduziert, dann läuft etwas falsch.

Die Finma will, dass Raiffeisen Schweiz die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft prüft. Was ist das Ergebnis?

Es wird sich nichts ändern. Die Finma hat akzeptiert, dass unser Genossenschaftsmodell gegenüber einer AG Vorteile hat.

«Wir können uns keine Fehlbesetzungen leisten.»

Raiffeisen Schweiz betreibt in grossen Städten eigene Niederlassungen und macht so den eigenen Mitgliedsbanken Konkurrenz. Nun sollen diese Stadtniederlassungen abgetrennt werden. Aber wie?

Ich würde mir wünschen, dass die Kunden dort zu Genossenschaftern werden. Das wollen auch die davon betroffenen Niederlassungen. Die Frage ist aber: Gibt es noch andere Szenarien, wenn uns das nicht gelingt?

Sie wollen in Basel oder Zürich neue Genossenschafter suchen?

Ja, das ist eine Möglichkeit. Bei allen anderen Raiffeisenbanken sind die Kunden Genossenschafter, sobald sie einen Kredit von uns haben. Wir haben in der Niederlassung in Thalwil ZH bereits getestet, wie gross das Interesse der Kunden wäre, zu Genossenschaftern zu werden. Es ist sehr gross.

Bis wann wird ein Entscheid zur Ausgliederung fallen?

Ich gehe davon aus, dass die wichtigsten Vorbereitungen 2020 abgeschlossen sind.

Die neuen Genossenschaften brauchen Kapital. Reichen dafür die Anteilsscheine aus?

Nein, sie werden nur einen Teil des Kapitals beisteuern. Raiffeisen Schweiz wird ihnen ein Grundkapital mitgeben. Ohne das ginge es nicht. Wir diskutieren derzeit noch darüber, wie gross das sein soll.