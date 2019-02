China würde zudem seinen Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum vergrössern. Indien ist dort ein wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten, die inzwischen von der «indo-pazifischen Region» sprechen. US-Aussenminister Mike Pompeo hat deutlich gemacht, dass die USA sich «gegen jedes Land stellen» würden, das versuche, das Gebiet zu beherrschen.

Swisscom und Sunrise halten an Huawei fest

Die Schweiz ist bisher vom Telecomkonflikt verschont geblieben. Soweit bekannt, gibt es lediglich innenpolitischen Druck. Es gibt Vorstösse in Bern, die Zusammenarbeit von einheimischen Telecomanbietern mit Huawei unter die Lupe zu nehmen.

Swisscom, Sunrise und Salt nutzen für ihre Netze Komponenten aus dem Reich der Mitte. Swisscom und Sunrise haben klargemacht, dass sie an ihrem chinesischen Partner festhalten.

Unterdessen gibt es Anzeichen für ein Tauwetter zwischen Washington und Peking. US-Präsident Trump hatte vergangene Woche in einem Tweet angedeutet, dass die Vereinigten Staaten beim Mobilfunk durch Wettbewerb statt durch Boykotte weiterkommen sollten – ohne jedoch explizit Huawei zu nennen.

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. Februar 2019