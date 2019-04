Hotelgäste wollen WLAN statt Erotiksender

Weil die Zahl der aktuell 3,7 Millionen Privathaushalte nur langsam wächst, halten die Betreiber nach neuen Abnehmern Ausschau. Swisscom ist nun im Tourismus fündig geworden.

Etablierte Konkurrenz

Der Telecomkonzern verkauft sein Fernsehprodukt jetzt auch den Hotels in der Schweiz. Mit 141'000 Zimmern stellt die Übernachtungsbranche ein interessantes Geschäftsumfeld dar. Swisscom wird hier allerdings auf etablierte Mitbewerber wie Kilchenmann aus Kehrsatz BE und AVS Systeme in Hünenberg ZG treffen. Der grösste Schweizer Kabelnetzbetreiber UPC ist ebenfalls aktiv.

Der Branchenverband des TV-Fachhandels will sich zum Einstieg des staatsnahen Betriebs in den von mittelständischen Firmen dominierten Markt vorerst nicht äussern. Die Organisation will abwarten, was die Swisscom tut.

Grund: Viele der 218 Verbandsmitglieder arbeiten mit dem Telecombetreiber zusammen. Zudem ist noch nicht klar, wie Swisscom Vertrieb, Installation und Wartung ihres Hotel-TV-Angebots organisiert. Fernsehfachhändler, die noch nicht in diesem Geschäftsbereich tätig sind, wittern eine Chance.

Erotikmarkt bricht zusammen

Auf den Bildschirmen in den Hotelzimmern hat sich in den letzten Jahren allerdings vieles radikal verändert. Kilchenmann-Chef Ulrich Jost verweist auf die Folgen der Digitalisierung. Vor dem Aufkommen des Internets seien kostenpflichtige Erotikfilme wichtige Ertragsquellen für die Anbieter gewesen. Inzwischen sind Pornoseiten mit Gratis-Inhalten im Netz zu einer kaum noch zu schlagenden Konkurrenz geworden. Und damit sind Einnahmen weggebrochen.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den mietbaren Spielfilmen. «Die Umsätze bei der Buchung von Hollywood-Produktionen sind zurückgegangen», sagt Peter Dürger, Chef von AVS. Neue Dienste wie Youtube oder Netflix haben Touristen bereits auf ihren Smartphones oder Tablets installiert. Sie brauchen damit kein Fernsehgerät mehr, um sich vor dem Einschlafen zu unterhalten.