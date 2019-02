Verhandlungen mit Japan laufen schlecht

Die Entscheidung kommt wenige Tage nachdem das Freihandelsabkommen zwischen Japan und der Europäischen Union in Kraft getreten ist. Japanische Konzerne wie Honda werden davon profitieren, da die Zölle von zehn Prozent auf Autos, die aus Japan importiert werden, vom Jahr 2027 an entfallen werden.

Die britische Regierung verhandelt mit Tokio, um ein eigenes Freihandelsabkommen zu erreichen. Doch das scheint sehr schlecht zu laufen, berichtete just die Financial Times. Demnach fühlte sich Japan von Grossbritannien unverhältnismässig unter Druck gesetzt. Tokio habe kurzzeitig sogar überlegt, Gespräche über ein Handelsabkommen mit Grossbritannien offiziell abzusagen.

Ökonomen argumentieren, dass Staaten sich in solchen Verhandlungen leichter tun, wenn mehrere Länder zusammen verhandeln, anstatt nur zwei: Denn dann sind mehr Kompromisse möglich.

