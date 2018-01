Handgepäck in der Kabine kostet extra

Ellenbögele am Gate: Warteten früher viele Passagiere mit dem Einsteigen ins Flugzeug, bis sich am Gate die grösste Menschenmenge aufgelöst hatte, beäugen heute viele argwöhnisch das Gepäck der anderen und drängeln sich vor. «Wie viel Platz wird die Grossfamilie in der Ablage brauchen? Wie sperrig sind die zwei Koffer und Duty-free-Tragtaschen dieses Pärchens?», fragt sich so manch einer. Das Rennen um die Verstauflächen an Bord hat begonnen.

Ryanair hat nun auf die Platzknappheit im Flugzeug reagiert: Seit dem 15. Januar müssen Passagiere draufzahlen, um ihr Handgepäck mit in die Kabine nehmen zu können. Grundsätzlich dürfen Reisende einen kleinen 10-Kilo-Koffer und eine kleine Tasche mitbringen. Nur wer die Option Priority Boarding, Flexi Plus, Plus oder Family Plus gewählt hat, darf allerdings das grössere Handgepäcksstück mit an Bord nehmen. Priority Boarding kostet zusätzlich 5 Euro (rund 5.90 Franken). Die neue Regelung gelte auch für Flüge ab der Schweiz, bestätigt ein Sprecher. Ryanair fliegt in der Schweiz ab Basel.

Zu Boykott aufgerufen

Wer die Extragebühr nicht zahlt, darf zwar weiterhin zwei Handgepäckstücke auf den Flug mitnehmen. Das grössere wird aber am Gate eingecheckt und muss am Gepäckband abgeholt werden. Das kostet zwar kein Geld, aber Zeit. Reisende müssen am Ankunftsort auf ihren Koffer warten. Für eine Fluglinie wie Ryanair ist die neue Regelung eine Kehrtwende. Lange ermutigten Billigflieger wie Ryanair oder Easyjet mit hohen Preisen für eingecheckte Koffer dazu, nur mit Handgepäck zu reisen.

Ryanair-Reisende ärgern sich über die neue Regelung. Ein Vielflieger sagte dem britischen «Independent»: «Frequent Flyers mögen nicht in der Ankunftshalle auf ihr Gepäck warten. Es verlängert den Flug um 20 bis 30 Minuten.» Die Handgepäcksregeln sorgen auch bei Konsumentengruppen für Ärger. Die britische Konsumentenorganisation Which? warnt Passagiere, dass sie nicht versichert sein könnten, wenn ihr Gepäck im Frachtraum beschädigt werde oder verloren ginge.

Die spanische Gesellschaft für Konsumenten und Angestellte im Luftverkehr (Asetra) rief dazu auf, Ryanair zu boykottieren. Spanien solle die Slots «netteren» Airlines geben, um gegen die neuen Bestimmungen beim Handgepäck zu protestieren.

Swiss: Regelmässige Kontrollen

Auch andere Airlines kämpfen mit der Trolleyflut in den Kabinen. Denn bei den meisten Gesellschaften ist in der günstigsten Buchungskategorie kein Koffer zum Aufgeben mehr enthalten. Die Swiss hatte 2015 etwa den günstigeren Economy-Light-Tarif eingeführt, bei dem nur Handgepäck erlaubt ist. Seither versuchen noch mehr Passagiere, auf die Kosten für einen eingecheckten Koffer zu verzichten und möglichst viel via Handgepäck mit in die Kabine zu kriegen.

Auf Nachfrage heisst es vonseiten der Swiss nur, die Bestimmungen für Handgepäck seien klar geregelt und transparent kommuniziert. Gäste der Economy-Klasse dürfen demnach ein Handgepäckstück à 8 kg mitnehmen, Business- und First-Class-Passagiere zwei Stücke. Zu Problemen überfüllter Kabinen sagt Sprecherin Karin Müller lediglich: «Wer zu viel Handgepäck mitführt, wird gebeten, dieses am Check-in oder Gate abzugeben.» Die Swiss führe regelmässige Handgepäckskontrollen durch.

Handgepäck beim Checkin abgeben

Easyjet wählt einen anderen Weg um die Handgepäcksflut an Bord zu reduzieren. 2017 testete die Airline in gewissen Märkten, darunter auch der Schweiz, ein neues Produkt namens Hands Free. Damit können Passagiere ihr Handgepäck für einen Aufpreis von sechs Euro pro Flugstrecke am Gepäckabgabeschalter abgeben, Familien zahlen einen Gruppenpreis von 14 Euro. Zusätzlich können Gäste eine kleine Laptop- oder Handtasche mit an Bord nehmen. Dieses Programm war nach Angaben von Easyjet so erfolgreich, dass es nun auf das gesamte Streckennetz ausgeweitet worden ist, wie das Unternehmen dieser Zeitung mitteilt.

Gäste mit einem Hands-Free-Schild dürfen direkt nach dem Speedy Boarding an Bord. Um lange Wartezeiten nach der Ankunft zu vermeiden, laufen die Taschen mit einem Hands-Free-Schild zudem zuerst über das Gepäckband.

Grössere Gepäckfächer

Die Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa erwägt der Deutschen Presseagentur zufolge Möglichkeiten, der Trolleyflut entgegenzuwirken, indem sie im Flugzeug mehr Platz schafft. Auch hier bringen Passagiere immer mehr Handgepäck an Bord. Demnach schaut sich das Unternehmen die neue Airspace-Kabine von Airbus an, die der Flugzeugbauer für seine A320-Mittelstreckenjets vorgestellt hat. Die Kabine bietet Gepäckfächer über den Sitzen, die 40 Prozent grösser sein sollen als die bisherigen. In einer A320 könnten demnach dann 104 statt 166 Rollkoffer untergebracht werden.

