Glencore kommt in den USA unter Druck

Glencore mit Sitz in Baar ZG kommt in den USA wegen Korruptionsvorwürfen in Verbindung mit Rohstoffen zusehends in Schwierigkeiten. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untersuche, ob Glencore Auflagen oder Regulierungen durch korrupte Praktiken verletzt habe, teilte Glencore am Donnerstag mit.