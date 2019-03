Fernsehen in der Schweiz, das sah mal so aus: Drei Programme, mit etwas Glück noch ein Viertes aus Österreich, und ein Testbild irgendwann um Mitternacht. Kaum zu glauben, dass man nur 40 Jahre zurückgehen muss, um in dieser Medienrealität zu landen, fühlt sie sich von der heutigen doch Lichtjahre entfernt an.