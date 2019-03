Galenica konnte den Betriebsgewinn im letzten Jahr steigern. Die Ergebnisse wurden jedoch von einer Reihe von Sondereffekten verzerrt, insbesondere durch die Neuorganisation der Personalvorsorge.

Um Sondereffekte bereinigt lag das operative Ergebnis bei 154,1 Millionen Franken, wie Galenica am Dienstag mitteilte. Das entspricht einer Zunahme von 3,9 Prozent und liegt über den Erwartungen von Analysten, die mit 150 Millionen Franken gerechnet hatten. Galenica hatte per 1. Januar ihre Pensionskasse neu nach den Richtlinien von IAS 19 organisiert, was die Rechnung einmalig belastete.