Fred Wenger ist neuer Bedag-Direktor

Fred Wenger heisst der neue Direktor der dem Kanton Bern gehörenden Bedag Informatik AG. Damit steigt der bisherige Leiter des Bedag-Rechenzentrums zum Chief Executive Officer (CEO) auf.

Wie das Unternehmen mit seinen rund 370 Angestellten am Montag mitteilte, tritt Wenger sein Amt sofort an. Der bisherige stellvertretende CEO, Peter Schori, wird Leiter Finanzen, Personal (HR) und Recht der Bedag. Schori übernehme damit zusätzliche Aufgaben, steht in der Mitteilung.