Feintool mit Gewinneinbruch von über 70 Prozent

So ging der Absatz im Pkw-Markt laut dem Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) im ersten Halbjahr 2019 weltweit zurück. In Europa und den USA wurden 3 respektive 2 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr abgesetzt. In China wurden 14 Prozent weniger Autos verkauft. Der Maschinenmarkt folgte laut Feintool dieser Entwicklung weltweit mit geringerer Investitionsbereitschaft.

Auf den Gewinn wirkte sich einerseits der geringere Umsatz negativ aus, andererseits die damit einher gehenden Überkapazitäten sowie Vorlaufkosten für Neuanläufe. Bereits neu installierte Kapazitäten für gewonnene Aufträge, insbesondere in China, hätten zudem den negativen Effekt durch gestiegene Abschreibungen verstärkt.

Produktionsstandorte optimieren

Feintool will sich dem garstigen Marktumfeld anpassen. Die Marktlage werde sehr genau beobachtet und in den einzelnen Regionen würden Massnahmen initiiert. Konkret sollen die Standorte den Marktgegebenheiten angepasst werden.

Eine baldige Besserung der Automobilkonjunktur erwartet Feintool nicht. Die politischen und zunehmend wirtschaftlichen Unsicherheiten dürften die Umsätze in allen Regionen und Märkten weiterhin belasten, heisst es mit Blick nach vorne.

Das Ausmass und die Dauer dieser negativen Einflüsse seien derzeit schwer abschätzbar, so dass man auf einen quantitativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 verzichte. Ein Verlust sollte im Gesamtjahr aber nicht resultieren. Feintool erwartet für 2019 ein «nachhaltig positives Nettoergebnis».