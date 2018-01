Ex-Chef der AEK Bank gibt Comeback in der Region Bern

Remo Häcki, der frühere Chef der AEK Bank 1826 mit Sitz in Thun, kehrt in die Region Bern zurück. Er hat Anfang Jahr bei der Grossbank UBS die Verantwortung für den Bereich Unternehmen und institutionelle Kunden der Region Bern übernommen, wie die Bank mitteilt. Der 48-Jährige arbeitet seit März 2017 für die UBS. Im vergangenen Jahr hatte er seinen Arbeitsort in der Region Zürich

Häcki ist im Kanton Obwalden aufgewachsen. Im April 2004 wurde er Chef der AEK Bank 1826 mit Sitz in Thun. Mitte August 2015 teilte er dem Verwaltungsrat der Bank mit, dass er eine «neue berufliche Herausforderung suche». Er verliess dann die Bank sofort.

Häcki wird Nachfolger von Konrad Lüthy, der in den Ruhestand tritt. Lüthy hat seine ganze Karriere bei der UBS beziehungsweise deren Vorgängerbank Bankverein durchlaufen. Nach der Fusion von UBS und Bankverein wurde er Leiter des Segments Firmenkunden und 2012 Leiter Unternehmen und institutionelle Kunden der Region Bern.