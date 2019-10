«Es tut uns sehr leid. Ich bin selbst Vater und untröstlich»

Es ist ein gespenstischer Anblick, der sich da unmittelbar vor Beginn dieser Anhörung im US-Senat bietet. Mehr als ein Dutzend Menschen in der zweiten Zuschauerreihe halten grossformatige Fotos in die Höhe, sie zeigen die Gesichter von Frauen und Männern, Erwachsenen und Kindern. Die meisten der Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, lachen oder lächeln zumindest, so sollen sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben. Denn keiner von ihnen lebt noch.