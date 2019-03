Herr Eiselin, würden Sie als Experte noch in eine solche Maschine steigen?

Ich hätte sicher auch ein mulmiges Gefühl. Es ist aussergewöhnlich, dass es bei einem ganz neuen Flugzeugmodell zwei Abstürze in so kurzer Zeit gibt. Normalerweise gibt es das bei einem neuen Flieger nicht. Üblich sind einzelne Kinderkrankheiten, die man danach Schritt für Schritt korrigiert.

Sind die beiden Abstürze ein Zufall? Oder steckt mehr dahinter?

Es ist zu früh, um das sagen zu können. Es gibt beunruhigende Parallelen: Beide Abstürze geschahen wenige Minuten nach dem Start. Und bei beiden war es eine fabrikneue Boeing 737 Max 8. Es gibt aber auch Unterschiede: Bei Lion Air wurde das Flugzeug am Vorabend repariert, weil die Piloten des vorherigen Flugs sagten, mit der Maschine stimme etwas nicht. Gemäss dem vorläufigen Untersuchungsbericht wurde ein Teil dabei nicht korrekt ausgetauscht. Das heisst, die Maschine war nicht einsatzfähig. Bei der Maschine von Ethiopian Airlines gab es keine Beanstandung, weder von den Piloten noch vom Mechaniker. Auch gab es keine Probleme beim vorherigen Flug.

China, Indonesien und Äthiopien haben den Einsatz der Boeing 737 Max 8 verboten. Ist das übertrieben, oder muss weltweit die gesamte Flotte gegroundet werden?

Wenn man sofort absolute Sicherheit haben will, dann ist das eine valable Möglichkeit. Es ist aber ein massiver Eingriff in die Freiheit der Fluggesellschaften und von Boeing. Man weiss ja noch nicht, ob es wirklich am Flugzeug selbst liegt oder ob es menschliche Fehler waren.

Wie lange wird es gehen, bis die Ursachen der beiden Abstürze ermittelt sind?

Normalerweise gibt es nach einem Monat einen ersten Bericht, der in Grundzügen zeigt, was passiert ist. Unter anderem werden mithilfe des Flugdatenschreibers und des Stimmenrekorders die Flugdaten und die Gespräche im Cockpit ausgewertet. Dieser erste Bericht wurde im Fall von Lion Air im November veröffentlicht. Bei Ethiopian Airlines wird das im April geschehen. Etwa ein Jahr nach dem Unfall gibt es jeweils einen umfassenden Bericht. Bis zur Veröffentlichung des Schlussberichts kann es aber Jahre dauern. Ich nehme an, in diesem Fall, wo ein hoher Druck auf Boeing und den Behörden liegt, wird man versuchen, schon in einem Monat mehr zu sagen als in einem anderen Fall.

Untersucht wird, ob eine neue Software für die beiden Abstürze verantwortlich ist. Gibt es dazu Hinweise?

Beim Lion-Air-Absturz gab es tatsächlich Auffälligkeiten. Die Piloten waren nicht oder zu wenig informiert, wie das System reagiert. Wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es ausschalten können. Wegen ihrer mangelnden Kenntnis versuchten sie, das System immer wieder zu übersteuern, was aber nicht gelang. Dadurch haben sie viel Zeit verloren.