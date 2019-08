Ermotti will noch drei Jahre bleiben

UBS-Chef Sergio Ermotti versucht mit dem Umbau der Konzernspitze den Befreiungsschlag. Auch nach der Berufung des ehemaligen Credit-Suisse-Topmanagers Iqbal Khan in die Geschäftsleitung will der Tessiner von einem schnellen Abgang nichts wissen. Er peilt die Stabübergabe frühestens 2021 oder 2022 an, wie aus Ermottis Umfeld zu hören ist.