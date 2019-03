«Aber da waren 81 Millionen Dollar schon weg», sagt Moonbeom Park. Der 38-jährige Südkoreaner hat Hunderte solcher Angriffe aus nächster Nähe miterlebt. Seit zwölf Jahren kämpft er in Seoul gegen die staatliche Cyberarmee des Nordens.

Ende Februar ist er in die Schweiz gereist, um an den Swiss Cyber Security Days in Freiburg einen Vortrag zu halten. An der neu lancierten Konferenz treffen Schweizer Politik, Militär und IT-Industrie aufeinander – morgens weibelt ein Oberst für den neuen Cyberlehrgang der Armee, mittags knacken Hacker live ein Auto, abends tischen die Organisatoren Käsefondue für die über 1000 Teilnehmer auf, während der Gesang des eingeladenen Jodelchors im Networking-Geplapper untergeht.

Park – Nike-Turnschuhe, feines Brillengestell, Bubengesicht – spaziert nach seiner Präsentation zwischen den Hunderten von Anzugträgern umher, um schliesslich seinen Laptop in der Kantine aufzuklappen. «Just call me Park – or Daniel, that’s my Western name!», sagt er jedem, der ihn anspricht.

«Pass auf, wenn du abends nach Hause gehst»

Er bittet zu Beginn darum, den Namen seines Arbeitgebers nicht öffentlich zu nennen. Das hat seine Gründe: Park weiss auswendig, in welchem Gebäude in der Hauptstadt Pyongyang welche Hackergruppe stationiert ist. Wie viele Spezialisten dort ungefähr arbeiten. Wann Bürozeiten sind. Von manchem Gegner kennt er gar den Namen. Bisweilen erreichen ihn in seinem Büro virenverseuchte Scherz-E-Mails aus dem Norden: «Park, pass auf, wenn du heute nach der Arbeit nach Hause gehst!»

Im Fall der Zentralbank von Bangladesh war bald klar: Hinter dem Angriff steckten Kim Jong-uns Hackertruppen. Die Aktion markierte einen Wendepunkt. Damals begann die Weltöffentlichkeit zu verstehen, dass die längst isolierte Diktatur Nordkorea angefangen hatte, das globale Finanzsystem im grossen Stil zu attackieren. Ein britischer Ex-Geheimdienstler sagte der «New York Times», er rechne damit, dass nordkoreanische Hacker jährlich bis zu eine Milliarde Dollar erbeuteten.