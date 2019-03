Wenn das Unternehmernetzwerk Swiss Venture Club (SVC) ruft, dann geben sich Patrons und Politiker gerne die Ehre. Rund 1400 Gäste nahmen am Mittwochabend an der Feier zur Vergabe des Prix SVC Espace Mittelland und am anschliessenden Apéro riche im Kursaal in Bern teil. Fernsehmoderator Patrick Rohr führte durch die pompöse Show. Der Walliser, der seit Jahren in Zürich lebt, gab sich erstaunt, wie viele erfolgreiche, aber wenig bekannte Unternehmer es im Mittelland gebe. SVC-Jurymitglied Roland Schaller konterte, Bern sei überraschend stark, nicht nur im Sport.