Das Engagement der Milchbauern beim anderen Luzerner Milchverarbeiter, der Hochdorf-Gruppe, ist weniger glücklich. Die Aktie verlor stark an Wert, und das Unternehmen ist in der Krise. Die ZMP hält über eine Tochterfirma 14,5 Prozent an der börsenkotierten Firma. Hochdorf stellt hauptsächlich Milchpulver und Babynahrung her. «Das Unternehmen ist für unsere Bauern ein wichtiger Partner», sagt ZMP-Geschäftsführer Pirmin Furrer. In Hochdorf werden grosse Mengen Zentralschweizer Milch verarbeitet; bis zu 30 Tankfahrzeuge liefern täglich das «weisse Gold» aus der Region. Nachdem viele regionale Milch- und Käsereigenossenschaften weggefallen waren, sind Grossabnehmer wie Emmi und Hochdorf für die ZMP-Bauern unverzichtbar geworden.

DJ Bobo brachte Fantasie

Rund ein Viertel der hierzulande produzierten Milch muss im Ausland abgesetzt werden. Schweizer Milch oder Produkte wie Rahm und Butter zu exportieren, lohnt sich nicht. Das Rezept heisst «Veredelung zu Premiumprodukten». Nur so lässt sich mit Schweizer Milch im Ausland Geld verdienen. Wie das funktioniert, zeigt das Geschäftsmodell von Emmi.

Rückblick ins Jahr 2004. DJ Bobo persönlich kommt an jenem Tag im März auf der Vespa gefahren und stellt den Journalisten Caffè Latte vor – das neuste Emmi-Produkt. Die Lancierung von kaltem Kaffee als Fertiggetränk ist nicht ohne Risiko, grössere Konzerne scheiterten dabei, doch Emmi schaffte es. Caffè Latte ist ein Verkaufsschlager, 150 Millionen Becher werden jährlich in 15 Ländern verkauft.

Caffè Latte brachte der 1993 vom ZMP gegründeten Emmi die notwendige Wachstumsfantasie. Emmi plante 2004 den Börsengang. Am 7. Dezember desselben Jahres wurde die Aktie erstmals an der Schweizer Börse gehandelt, zum Preis von 108 Franken. Emmi erzielte 2003 einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Franken und einen Betriebsgewinn von 120 Millionen Franken. Heute liegen die Verkäufe bei 3,4 Milliarden, der operative Gewinn beträgt 217 Millionen. Der Aktienkurs hat sich seit dem Börsengang verachtfacht.

Diese Erfolgsstory hatte auch der Hochdorf-Verwaltungsrat vor Augen, als er im Sommer 2013 Thomas Eisenring zum neuen Konzernchef ernannte. «Wir müssen es ähnlich wie Emmi machen», sagte Eisenring gegenüber der «Luzerner Zeitung». Hochdorf war damals seit gut zwei Jahren an der Schweizer Börse SIX kotiert – und für Investoren kein gutes Geschäft. Die Aktie gab es am ersten Tag an der SIX für 114 Franken; als Eisenring übernahm, dümpelte sie bei 80 Franken.