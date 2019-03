«Das Raumschiff ist noch nicht voll qualifiziert», gesteht Nasa-Manager Bill Gerstenmaier ein. «Aber wir wissen, dass die Hardware gut genug ist, um diesen Demonstrationsflug zu machen.» Zumal die Dragon 1-Kapsel bereits 15 Frachtmissionen zur ISS geflogen hat. Letztlich gehe es ja auch darum, bei Dragon 2 weitere Mängel zu identifizieren. «Wir erwarten, dass wir auf diesem Flug einiges lernen werden.» Derzeit müssen unter anderem noch mögliche Probleme mit dem Fallschirmsystem und Düsen an der Kapsel gelöst werden. Was das Tankproblem betrifft, so soll die Falcon 9 kurz vor dem Start betankt werden. Die Astronauten sind bereits an Bord, können aber über ein Rettungssystem evakuiert werden.

Space-X-Manager Koenigsmann, der das Konzept der wiederverwendbaren Raketen entwickelt hat, zeigt sich glücklich. «Die bemannte Raumfahrt ist die Kernmission von Space-X, es gibt nichts Wichtigeres», sagt er und spricht von aufregenden Zeiten. In den Sechzigerjahren hat der gebürtige Berliner die Mondlandungen mit Begeisterung im Fernsehen verfolgt, nun arbeitet er selbst an der historischen Startrampe in Cape Canaveral.

Landung im Atlantik vorgesehen

Auch wenn die Kapsel nun beim Demonstrationsflug am Samstag nur mit Versorgungsfracht und Hardware für die ISS gefüllt wird, hofft Koenigsmann, dass er dann schon im Sommer an der Rampe 39A das erste Mal auch Astronauten verabschieden kann. Und da die Dragon 2 bereits jetzt beim ersten Testflug an der Raumstation andocken soll, wird es auch Fotos mit ISS-Astronauten geben, die dort nach dem Entladen probeweise an den Konsolen Platz nehmen können.

Am kommenden Freitag soll die Dragon-Kapsel wieder im Atlantik landen. Dass sie nicht wie ursprünglich vorgesehen mit eigenem Antrieb spektakulär auf festem Boden landet, ist ebenfalls der Vorsicht der Nasa geschuldet: «Es wäre mit einem enormen Aufwand verbunden gewesen, dieses Verfahren genehmigen zu lassen», sagte Musk.

Die Pläne gehen schon viel weiter – bis zum Mars

Ohnehin scheint - gemessen an den weiteren Plänen des Space-X-Chefs - der Weg zur ISS nur eine Vorübung zu sein. Im Januar twitterte Musk ein Bild, das wirkte, als würde er plötzlich seine wahre Geliebte vorzeigen: Zu sehen war Starship, oder besser: ein Versuchsmodell davon. Es ist nicht für Weltraumflüge gedacht, sondern soll nur für die Tests von Starts und Landungen dienen. Das silberfarbene Ding glänzte derart unwirklich in der Sonne, dass Musk vorsorglich ergänzte, dass es sich um ein echtes Bild handle. Verstörend war auch die Form des Testmodells. Es erinnerte verblüffend - und wenn man Musk Glauben schenken mag auch nicht ganz zufällig - an ein Raketenmodell der «Tim-und-Struppi»-Comicreihe.