Ein Ablenkmanöver mit der Notenbank

«Es ist keine Frage, dass Präsident Trump die langfristige Stabilität der Wirtschaft und die Unabhängigkeit der Notenbank untergraben will, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu verbessern.» Ron Wyden, der demokratische Fraktionschef der Finanzkommission im Senat, sieht in der Ernennung der rechtskonservativen Ideologen Herman Cain und Stephen Moore in die US-Notenbank ein klar wahltaktisches Manöver und steht damit immer weniger nicht allein da. Insbesondere die Wahl von Cain stösst nun auch Republikanern auf. Sie fürchten seine Vergangenheit.