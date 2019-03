Laut dem Informations- und Nachrichtenportal CH-Aviation fliegen weltweit rund 380 der neuen Maschinen. Am meisten Flugzeuge haben die amerikanische Airline Southwest, Air Canada, American Airlines und chinesische Fluggesellschaften im Einsatz.

Norwegian fliegt weiter

In Europa haben neun Fluggesellschaften die Boeing in ihren Portfolios. Norwegian zum Beispiel fliegt über verschiedene Tochterfirmen mit rund zwanzig 737 ihre Kunden von A nach B. Bei den Norwegern bleiben die Flieger im Einsatz, wie ein Sprecher auf Anfrage der Redaktion Tamedia mitteilt. Man stehe in engem Dialog mit Boeing und den Behörden und folge deren Empfehlungen.