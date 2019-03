Was nach Gemischtwarenladen tönt, ist offenbar ein rentables Konzept. Müller verfügt in der Schweiz mittlerweile über 50 Standorte. Die klassischen Drogerien verlieren hingegen an Boden: Vor zehn Jahren zählte der Drogistenverband 560 Mitglieder. Heute sind es noch knapp 500 Betriebe. Und ohne die Müller-Märkte, die zum Teil Verbandsmitglied sind, wären es nur noch 460 Drogerien.

Die Zahl könnte weiter sinken. Die Website des Branchenverbandes dient auch als Marktplatz für den Verkauf von Drogerien. So werden derzeit unter anderem Nachfolger für Betriebe in Langnau im Emmental, in Rothrist, Delsberg und Lausanne gesucht. Die Suche nach Käufern ist nicht einfach; die Inserate sind oft viele Monate online.

Galenica baut Sortiment aus

Meist werden die Drogerien trotz sinkender Rentabilität bis zur Pensionierung des Inhabers geführt – neu ins Geschäft einsteigen will dann aber kaum jemand. Manchmal schnappt sich der Berner Apotheken- und Medikamentenhandelskonzern Galenica dann einen Standort. Galenica betreibt aber keine Drogerien, sondern wandelt die Standorte entweder in eine Apotheke um (so geschehen kürzlich in Biberist SO) – oder sie schliesst sie und lotst die Kundschaft zur nächstgelegenen hauseigenen Apotheke wie jüngst in Zollikofen BE.

Das ist möglich, weil viele der Galenica-Apotheken in den letzten Jahren auch zu Drogerien geworden sind. Die 350 Geschäfte, die unter den Marken Amavita, Coop Vitality und Sunstore auftreten, führen oft umfangreiche Sortimente in den Bereichen Kosmetik, Parfümerie, Nahrung und Reinigungsmittel. Reine Drogerien zu führen, ist für die Galenica-Gruppe hingegen keine Option, wie Geschäftsleitungsmitglied Daniele Madonna sagt. «Die Kunden wissen, dass sie bei uns auch Medikamente erhalten.»