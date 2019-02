Donna Carpenter, 55, sitzt bestens gelaunt in ihrem Sessel. Denn es ist ein guter Winter in Europa. Finnland, Schweiz, Oberbayern – überall, wo sie in diesen Wochen hinkommt, liegt viel Schnee. Seit Anfang des Jahres wohnt sie zusammen mit ihrem Mann Jake Burton Carpenter in Zürich. An Neujahr 1981 hatten sich die beiden in einer Bar im Süden Vermonts kennengelernt, 1983 heirateten sie. Jake Carpenter hat das Snowboard erfunden und 1977 in einer Scheune die Firma Burton gegründet. Donna Carpenter stieg ein, arbeitete anfangs auch in der Produktion mit. Heute ist Burton Weltmarktführer und hat weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter. Die Firma gehört zu hundert Prozent Jake und Donna Carpenter, beide sind bis heute begeisterte Snowboarder. Als ihr Mann Jake 2016 sehr schwer erkrankte, übernahm Donna Carpenter den Vorstandsvorsitz.