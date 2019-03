Diese US-Konzerne bestimmen fortan das Streaming-Angebot

Starten will Disney mit einer exklusiven «Star Wars»-Serie, doch will Igner erst in zehn Tagen bekannt geben, mit welchen neuen Angeboten er jüngere Konsumenten gewinnen will. Denn um sie geht es schliesslich. Bereits jetzt zapfen in den USA zwei Drittel der 24- bis 35-Jährigen Filme und Videos nur noch über Streamingkanäle an. In den USA bezahlen gemäss Statista auch 44 Prozent der Konsumenten für einen Streamingdienst, während es in der Schweiz erst 17,7 Prozent sind. Immerhin schalten sich schon 45 Prozent der 19- bis 25-Jährigen in der Schweiz bei Netflix zu.

Nutzer beginnen die Güte der Produkte anzuzweifeln

Tim Cook erklärte zu Wochenbeginn die Neuausrichtung von Apple als Service-Unternehmen mit grossen Worten. «Apple hat stets versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen», sagte er, «wir glauben zutiefst an die Macht der Kreativität.» Aber die aus Hollywood ins Silicon Valley aufgebotenen Stars hatten wenig Aufregendes zu präsentieren. Die Serie «The Morning Show» mit Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon und Steve Carell ist ebenso leicht verdauliche Kost, wie das Revival einer Steven-Spielberg-Serie niemanden überrascht.

Was noch fehlt, sind innovative und spannende Angebote wie «House of Cards» oder «Orange Is the New Black», die Netflix erfolgreich gemacht haben. Cook muss erst noch beweisen, schreibt das Fachmagazin «Vanity Fair», dass er im Streaming qualitativ den gleichen Ansprüchen genügt wie für das iPhone.

Überhaupt noch nicht geführt ist die Diskussion darüber, wie sich die Verschmelzung von Hollywood- und Silicon-Valley-Firmen auf das globale Unterhaltungsangebot auswirken wird. Die Streamingdienste von Apple, Amazon, Netflix und Disney verfolgen weltweite Ambitionen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Nutzer die Güte der Produkte anzuzweifeln beginnen. Netflix etwa produziert derzeit mehr gewalttätige Serien denn je und wird deswegen zunehmend kritisiert. Gemäss dem Branchenblog «Cordcutting» gaben die Nutzer 2012 Netflix noch 4,2 von 5 möglichen Sternen, doch 2018 waren es nur noch 3,2 Sterne.

Immerhin scheint Netflix-Chef Reid Hoffman nun gegensteuern zu wollen. Er gab Martin Scorsese ein Budget von 100 Millionen Dollar, um seinen Traum eines Politthrillers («The Irishman») verwirklichen und vor drei Wochen abschliessen zu können. Und mit dem Sozialdrama «Roma» holte Netflix als erstes Streaming-Unternehmen überhaupt einen Oscar. Das ist die Vorgabe, an der die Rivalen gemessen werden.