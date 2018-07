Diese Promis verdienen am meisten

Das US-Magazin «Forbes» hat am Montag (Ortszeit) die Liste der 100 bestverdienenden Stars veröffentlicht. Die darin vertretenen internationalen Promis haben sich in den verschiedensten Branchen – von Hollywood bis zum Boxring – einen Namen gemacht. Klicken Sie sich durch die Forbes-Liste in der Bildstrecke und erfahren Sie, wer es in die Top Ten geschafft hat.

«Forbes» schätzte nach eigenen Angaben die vorsteuerlichen Einnahmen der Berühmtheiten von Juni 2017 bis zum 1. Juni dieses Jahres, dazu zählen etwa auch Einnahmen aus Werbung und Merchandising. Die Liste gilt als zuverlässig.

(sep/sda/sz)