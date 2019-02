Tatsächlich hat die Migros 2016 die Zusammenarbeit mit Chiquita beendet zugunsten einer Kooperation mit dem WWF und dem Fruchtkonzern Dole. Die Migros preist die WWF-Banane als «die perfekte Banane», die noch ökologischer und sozialer hergestellt werde als andere nachhaltige Produkte.

Die Konsumenten honorieren das Versprechen: Der Verkauf der WWF-Bananen steigt kontinuierlich und macht unterdessen etwas über 50 Prozent des Bananenverkaufs der Migros aus. Genauere Zahlen gibt der Grossverteiler nicht bekannt.

«Unsere Partnerschaften mit Unternehmen wie der Migros basieren auf konstruktivem Dialog, aber auch darauf, das jeweilige Unternehmen herauszufordern.»Corina Gyssler, WWF-Sprecherin

Weniger begeistert sind die Experten des Zentrums für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit (CCRS) an der Universität Zürich. «Es gibt keine Hinweise, dass die Kooperation mit dem WWF zu einer substanziellen Verbesserung der Nachhaltigkeit geführt hätte», schreibt CCRS-Direktor Philipp Aerni in seinem kürzlich erschienenen Buch «Global Business in Local Culture». Die Migros sei nicht der erste Grossverteiler, der ein WWF-Label erwerbe, um sich als besonders nachhaltig von der Konkurrenz abheben zu können.

Dass bei solchen Kooperationen jeweils viel Geld fliesst, zeigt das Beispiel des deutschen Lebensmittelriesen Edeka, der ebenfalls die WWF-Banane im Sortiment führt. Gemäss Aerni zahlt Edeka im Rahmen seiner Firmenpartnerschaft umgerechnet sieben Millionen Franken pro Jahr an den WWF. Bei der Migros sind es laut Angaben des Grossverteilers jährlich eine bis drei Millionen Franken. «Der WWF dürfte Mühe haben, solche ­Zahlungen damit zu rechtfertigen, dass sie zu mehr Nachhaltigkeit führen», sagt Aerni. Zudem laufe der WWF Gefahr, sein Logo zu verkaufen, um die Macht der Grossverteiler über die Deutungshoheit bei der Nachhaltigkeit zu stärken.

Migros weist die Einschätzung Aernis zurück

Der WWF widerspricht: «Unsere Partnerschaften mit Unternehmen wie der Migros basieren auf konstruktivem Dialog, aber auch darauf, das jeweilige Unternehmen herauszufordern», sagt ­Sprecherin Corina Gyssler. Zudem sei man nicht von den Unternehmen abhängig: Die Einkünfte des WWF Schweiz aus all seinen Firmenpartnerschaften machten 10 Prozent seiner Gesamteinnahmen aus.

Die Migros weist die Einschätzung Aernis zurück, dass es zu keiner Verbesserung der Nachhaltigkeit gekommen sei. «Umfang und Intensität des WWF-Projekts sind im Bananenanbau einzigartig», sagt Sprecherin Alexandra Kunz. So habe man den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 42 Prozent reduziert, ein Trennsystem für Abfall sowie Schutzzonen für Biodiversität eingeführt und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter dank medizinischer Versorgung und regelmässigen Schulungen deutlich verbessert.