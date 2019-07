Die Strafe verpufft

Der Vorgang ist schon fast tragisch: Da spricht Amerikas Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) die höchste Strafe ihrer Geschichte aus, fünf Milliarden Dollar, und was passiert? Der Aktienkurs des Unternehmens geht in die Höhe. Ist es wirklich so, wie das Technologieportal The Verge schrieb, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg über die Strafe bloss lacht?