Die SBB müssen ihre Vorrangstellung ausbauen

Der Wechsel an der Spitze der SBB wirft ein neues Licht auf einen Konzern, der stark in der öffentlichen Kritik steht. Es ist zu hoffen, dass unter dem neuen Chef, Vincent Ducrot, endlich Ruhe einkehrt. Das wird helfen, den Blick in die Zukunft zu richten. Denn unter Ducrot – und vor allem auch unter seinem Nachfolger, seiner Nachfolgerin – wird sich entscheiden, welche Rolle die Bundesbahnen in Zukunft spielen. Klar ist: Die SBB werden noch wichtiger,als sie es heute schon sind.