«Die Postkutsche gibt es ja auch nicht mehr»

Was entgegnen Sie Ihren Kritikern, die sagen: Roberto Cirillo sei als Chef eines Staatsbetriebs in der Bundesstadt schlecht vernetzt, da er zuletzt im Ausland gearbeitet habe? Zunächst einmal: Ich werde mit allen Menschen reden, die an einer Post der Zukunft interessiert sind. Es ist im Sinne der Politik, dass wir eine starke und selbst finanzierte Grundversorgung anbieten. Ich kann mich auf den Verwaltungsratspräsidenten Urs Schwaller und meine Kollegen in der Geschäftsleitung stützen, um ein Netzwerk in Bern aufzubauen. Hinzu kommt, dass ich mich bei meinen früheren Führungsaufgaben im Ausland durchaus schon im Spannungsfeld zwischen Behörden, Kundenbedürfnissen und Öffentlichkeit bewegt habe.

Sie haben im Gegensatz zu Ihren Vorgängern innerhalb der Geschäftsleitung keinen Stichentscheid mehr. Ist das nicht hinderlich, um Ihren Kurs umzusetzen? Im Gegenteil. Ich habe schon vorher in Unternehmen gearbeitet, in denen das Team die Ideen entwickelt und getragen hat. Ich unterstütze diese neue Governance bei der Post und trage sie mit. Ich glaube nicht an Einzelkämpfer und an ein Management, das allmächtig ist. Das ist in diesen modernen und vernetzten Zeiten vorbei. Gefragt ist heute Konsens.

Sie sind derzeit daran, mit dem Verwaltungsrat die Strategie für die Jahre 2021 bis 2024 festzulegen. Was sind die Eckpfeiler? Wir haben noch ein Jahr Zeit, um dem Bundesrat als Vertreter des Eigentümers die neue Strategie vorzulegen. Das tönt nach viel Zeit, ist es aber nicht. Derzeit sind wir daran, den Prozess festzulegen, mit dem wir die neue Strategie erarbeiten wollen. Darüber hinaus ist es noch zu früh, konkrete Aussagen zu machen. Ich muss zuerst das Erbgut der Post kennenlernen, die internen Abläufe und ihre Mitarbeiter. Dann muss ich der Politik zuhören und deren Bedürfnisse in Erfahrung bringen. Erst wenn ich mir einen Gesamtüberblick verschafft habe, kann ich die neue Strategie ausarbeiten.