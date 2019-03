Damit die Emissionen dabei nicht ausarten, schwärmt Swiss-Chef vom CO 2 -Kompensationsprogramm Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme). Darin setzen sich die Mitgliedsstaaten der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (Icao) CO 2 -Ziele, auch die Schweiz gehört dazu. Ab diesem Jahr müssen die CO 2 -Emissionen erfasst werden, ab 2021 sollen die Airlines einen Teil davon auch kompensieren müssen.

Anteil global: 0,6 Prozent

Ob in der Schweiz nun mehr oder weniger geflogen wird, hat auf die globale CO 2 -Bilanz aber ohnehin nur wenig Einfluss. Der weltweite Anteil der CO 2 -Emissionen durch die Luftfahrt beträgt rund 3 Prozent – das gesamte Transportwesen verbraucht rund 24 Prozent, davon fällt mit knapp 18 Prozent der Grossteil auf die Strasse.

Für die Schweiz sieht das zwar leicht anders aus, der Flug- und Schiffsverkehr hat einen Anteil von knapp 10 Prozent am gesamten CO 2 -Ausstoss. Weltweit betrachtet, beträgt der Schweizer Anteil am globalen Luftverkehr bezüglich Emissionen aber nur gerade 0,6 Prozent – 5 Millionen Tonnen Schweizer CO 2 stehen 781 Millionen Tonnen weltweit gegenüber.

Neue Flugzeuge, neue Technik

Der Anteil soll aber reduziert werden. Die Swiss will das über neue, energieeffiziente Flugzeuge machen. So sollen die veralteten Airbus A340, die mit vier Triebwerken viel Treibstoff verbrauchen, bald durch A350 oder Boeing 787 abgelöst werden. Die Swiss erhält damit eine weissere Weste, durch die neue Technologie sei man in Zürich in den letzten Jahren CO 2 -neutral gewachsen, sagte CEO Klühr an der Jahres-Medienkonferenz.

Die alte Technologie verschwindet aber nicht einfach so, wie die Vergangenheit zeigt, sondern wird von anderen Airlines weiterbenützt: Als die Swiss ihre Flotte mit der Boeing 777 erneuerte, wanderten die A340 teilweise zur Schwestergesellschaft Edelweiss.