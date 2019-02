Superjumbo – allein der Übername des Airbus A380 zeigt, was für eine Faszination der Doppelstöcker von Beginn weg auslöste. Ein Flugzeug der Superlative: Bis zu 800 Plätze! Eine Bar! Ein Bad mit Dusche! Und vom Aussehen her so unverwechselbar, dass ihn auch Menschen ohne aerosexuellen Hintergrund von weitem erkennen können – wohl auch, weil der Jet eher einem Pottwal gleicht als einem eleganten Vogel.