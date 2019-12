«Die CO2-lastige Wirtschaft ist tot»

Negativzinsen schmerzen die Banken, daher kritisiert Ihr Verband die Notenbank. Doch was wäre die geldpolitische Alternative?

Das Grundübel liegt am mangelnden Strukturwandel in Europa. Die Zeit wurde nicht genutzt, von den Schulden loszukommen. Daher sind die EZB und die SNB in dieser schwierigen Situation. Wir wollen aber, dass mehr über die Folgen der Negativzinsen diskutiert wird, ohne die Unabhängigkeit der SNB infrage zu stellen.