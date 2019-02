Künftig dürfen Dienste wie Whatsapp oder Instagram zwar weiterhin Daten sammeln, teilt das Bundeskartellamt mit. Der Konzern dürfe die Daten aber nur noch im Facebook-Konto eines Nutzers zusammenführen, wenn dieser dem freiwillig zustimmt. Facebook solle nun Lösungsvorschläge erarbeiten und der Behörde vorlegen. «Wir nehmen bei Facebook für die Zukunft eine Art interne Entflechtung bei den Daten vor», sagt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts.

Dass Facebook Daten aus verschiedenen Quellen zusammentrage, habe «massgeblich dazu beigetragen», dass der Konzern einen so einzigartigen Bestand an Daten seiner Nutzer gesammelt habe und so mächtig geworden sei, sagt Mundt. «Der Verbraucher kann in Zukunft verhindern, dass Facebook seine Daten ohne Beschränkung sammelt und verwertet.»

Facebook wird wohl Beschwerde einlegen

Facebook kündigte an, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Man habe zwar mit dem Bundeskartellamt kooperiert, stimme aber dessen Schlussfolgerungen nicht zu. Die Behörde unterschätze die Konkurrenz, der Facebook durch «YouTube, Snapchat, Twitter und vielen anderen Wettbewerbern» ausgesetzt sei, heisst es in einer ersten Stellungnahme.

Facebook argumentiert, 40 Prozent der deutschen Nutzer sozialer Medien in Deutschland seien gar nicht auf Facebook. Doch das Kartellamt geht davon aus, dass der Konzern mit 23 Millionen täglichen Nutzern hierzulande auf einen Marktanteil von mehr als 95 Prozent komme. Andere Dienste wie Snapchat, Youtube oder Twitter zählt die Behörde nicht zu dem relevanten Markt, weil sie «jeweils nur einen Ausschnitt der Leistungen eines sozialen Netzwerks» anbieten würden. Doch selbst wenn man diese Konkurrenten einbeziehe, komme Facebook mit seinen Töchtern Whatsapp und Instagram auf hohe Marktanteile, teilt das Kartellamt mit.

Der Konzern halte sich an die Datenschutz-Grundverordnung, die für alle Europäer gelte. Facebook habe die Privatsphäre-Einstellungen für Nutzer bereits überarbeitet und wolle noch mehr verbessern. Dass der Konzern über die Grenzen seiner einzelnen Dienste hinweg Informationen nutze, sei sogar im Sinne der Nutzer: Es trage auch zu ihrer Sicherheit bei, etwa um den Missbrauch von Accounts zu verhindern. Facebook führt auch an, dass diese Praxis im Kampf gegen «Terrorismus, Kindesmissbrauch, oder die Manipulation von Wahlen» an – Themen, die Politiker gerne hören, wenn es um die Regulierung des Internets geht.