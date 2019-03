Der zweite Goldrausch um Levi’s Jeans

Wie sonst vielleicht nur Coca-Cola und Marlboro standen Levi’s für die Legende des romantischen und etwas wilden Amerika. Auch wenn der Mythos völlig verblasst ist, so erlaubt die günstige Anlegerstimmung der Besitzerfamilie nun, Kasse zu machen. Mit dem Börsengang wollen die Nachkommen von Levi Strauss für mehr als 500 Millionen Dollar Aktien verkaufen, aber die Kontrolle über das Unternehmen nicht aufgeben.

Dabei kann das Unternehmen nicht einmal als Erfinderin der Bluejeans bezeichnet werden. Als der 24-jährige Levi Strauss, ein Einwanderer aus dem bayrischen Buttenheim, nach San Francisco geschickt wurde, hatte er anderes im Sinn als Hosen. Er musste eine Filiale des brüderlichen Kurzwarengeschäfts eröffnen und sollte auf der Goldrausch-Welle mitreiten. Für den 24-Jährigen war das etwas wenig. Als ihn ein anderer Einwanderer um Hilfe bat, reagierte er rasch und zeigte einen guten Geschäftssinn.

Jacob Davis, ein Schneider im silberverrückten Nevada, hatte bei ihm immer mehr Zwilchhosen bestellt, weil Minenarbeiter mit den robusten Beinkleidern in die Gruben und Stollen kriechen konnten, ohne sie sofort zu zerreissen. Ein Problem nur: Die Gesässtaschen gaben nach, wenn Werkzeuge daran angehängt wurden. Die Lösung: Nieten.

Strauss konnte auch das nötige Geld beschaffen, um diese neue Art von Jeans zu produzieren, und begann, sie international zu vermarkten. Die Nachfrage explodierte, rasch wurden Filialen in Übersee eröffnet. Am 20. Mai 1873 erhielten die beiden Männer ihr wichtigstes, goldenes Patent. Nummer 139 121 beschreibt die simple, aber geniale «Improvement in fastening pocket-openings», die verbesserte Befestigung von Hosentaschen mittels Nieten. Dieses Datum vor bald 166 Jahren gilt inoffiziell als Geburtstag der Bluejeans.

Statussymbol für Generationen

Erst später, in den 1920er- und 1930er-Jahren, wurden die Arbeiterhosen zu einem Modeartikel. Filmschauspieler und Möchtegern-Rancher aus Los Angeles und New York zeigten sich am Wochenende auf ihren Farmen gerne in Jeans. Für die Cowboys der Western-Filme wurde sie ebenso zur Uniform, wie für die Rebellen-Darsteller Marlon Brando und James Dean der 1950er-Jahre und die Hippies der 1960er-Jahre. Doch bis heute ist Levi’s Marktleader auf dem amerikanischen Jeans-Markt geblieben.