Der biegsame Apple-Chef

Apple will es sich nicht verderben mit den kommunistischen Machthabern in Peking. Nach scharfer ­Kritik aus China hat der iPhone-Hersteller eine App, die Demonstranten in Hongkong bei ihren Protesten die Standorte der Polizeieinheiten anzeigte, umgehend aus seinem Angebot entfernt. Die Macher von HKmap.live teilten am Donnerstagmit, dass Apple das Programm aus dem App Store gelöscht habe. China ist nach den USA der wichtigste Markt.