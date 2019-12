Der Riese, der es mit Google aufnimmt

Um die schiere Grösse zu fassen, reicht eine Aufzählung: Google, Amazon, Netflix, Uber, Paypal, Lieferheld, Car2Go und Spotify – all solche Dienste gibt es in Russland auch, allerdings von einem einzigen Konzern. Das Unternehmen hat eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen, wuchs mit dem Kapital ausländischer Investoren zu einem milliardenschweren Techgiganten. Nicht immer zur Freude der russischen Regierung unter Wladimir Putin. Yandex verfügt über Millionen Daten russischer Bürger und ist damit ein Machtfaktor, den der Kreml kontrollieren will, unlängst mit einem neuen Gesetzentwurf.

Fast wie im Silicon Valley: Ein Logistikcenter des russischen Internetgiganten Yandex in Ramenskoje bei Moskau.Foto: Mikhail Japaridze (Getty Images)

Russischer Start-up-Geist

Anfang der 90er-Jahre war Yandex allerdings noch weit davon entfernt. Arkadi Wolosch gründete das Unternehmen mit einem Schulfreund. In Interviews betont er oft, dass er es nicht als Google-Nachahmung entwickelt habe, sondern die Idee mindestens genauso früh gehabt habe: Schon 1994 wurde die Suchmaschine vorgestellt, eine der ersten für kyrillische Buchstaben. Immer mehr Dienste kamen hinzu, schliesslich ging Yandex 2011 in den USA an die Börse. Die Mitarbeiterzahl wuchs auf heute 10000 in neun Ländern.

Spricht man mit Mitarbeitern des Unternehmens, häufig recht jung und gut ausgebildet, viele sprechen mehrere Sprachen, merkt man schnell: Sie sind stolz auf ihren Arbeitgeber. «Das ist fast, wie im Silicon Valley zu arbeiten», sagt eine. Mitten im Zentrum der Metropole, unweit vom Ufer der Moskwa, hat sich Yandex in einem grossen Bürokomplex niedergelassen, eines von mehreren Büros in der Stadt. Aussen viel Glas und Stahl, innen viele bunte Farben, grün bepflanzte Wände und verspielte Deko. Es gibt ein Fitnessstudio und einen Bandproberaum, im Innenhof sitzen Mitarbeiter in der Sonne und diskutieren mit ihren Tablets in der Hand.

Die Services, die hier entwickelt werden, funktionieren schnell und zuverlässig. Wie Yandex Taxi: Nutzer bestellen per App, diese errechnet die Fahrzeit und einen Fixpreis. Bezahlt wird virtuell per Kreditkarte oder in bar. Eine Milliarde Fahrten soll Yandex Taxi bereits vermittelt haben, zwei von drei Fahrten in Moskau laufen über die Firma. In Russland konnte der Konzern sein Monopol sogar gegen Uber verteidigen: Der US-Fahrdienst wagte sich 2017 dorthin, zog sich aber angesichts der Marktmacht von Yandex schnell wieder zurück und begnügte sich mit Anteilen an Yandex Taxi. Statt der schwarzen Uber-Werbung dominieren weiter die rot-weiss-gelben Yandex-Wagen das Strassenbild.

Der Kreml will Kontrolle

Eigentlich gilt Yandex als relativ loyal dem Kreml gegenüber. Doch dass grosse Anteile des Konzerns ausländischen Eignern gehören und er seinen rechtlichen Hauptsitz in Amsterdam hat, beobachtet die russische Regierung seit Jahren kritisch. Immer wieder versuchte sie, mehr Kontrolle zu bekommen – oft mit der Begründung, die sensiblen Nutzerdaten vor dem Zugriff aus dem Ausland und somit die «nationale Sicherheit» zu schützen.