Der Rauswurf des Boeing-Chefs war überfällig

Einmal angenommen, der bisherige Boeing-Chef Dennis Muilenburg wäre ein Musterbeispiel an Empathie und an Geschicklichkeit im Umgang mit anderen Menschen, dann wäre es vielleicht irgendwie vorstellbar gewesen, dass er seinen Job trotz des Desasters rund um die Boeing 737-Max hätte behalten können. Es gibt schliesslich auch Beispiele von Managern, die an Krisen gewachsen sind, Lufthansa-Chef Carsten Spohr etwa nach dem Absturz des Germanwings-Airbus' im Jahr 2015.