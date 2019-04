Der Idealtypus eines Konzernlenkers

Schaut man auf die Ausbildungswege, gibt es keine Universität, die für alle zusammen eine besonders grosse Bedeutung hat. Besonders in Frankreich und Deutschland dominieren die heimischen Ausbildungsstätten mit grossem Abstand. Einzig bei den Chefs von Unternehmen aus der Schweiz zeigt sich eine breitere internationale Ausrichtung. Das hat allerdings auch damit zu tun, das viele Schweizer Topmanager aus dem Ausland stammen. Während sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland die meisten ein Studium in Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre absolviert haben, hat die Mehrheit in Frankreich eine Ausbildung als Ingenieur. Einen Doktortitel hat in allen Ländern nur noch eine Minderheit. Am geringsten ist der Anteil mit 8 Prozent in Frankreich, am höchsten mit 32 Prozent in Deutschland. In der Schweiz hat ein Fünftel doktoriert.

Die Auswertung gibt einen guten Überblick über die Chefs der grossen Unternehmen. Bei der Interpretation gilt es aber auch einige Dinge zu beachten: Erstens sind nur jene Topmanager enthalten, zu denen auch Daten vorhanden waren, zweitens zeigen sie keine Kausalitäten: Das heisst, wenn heute fast keine Frau an der Spitze ist, liegt das nicht an ihnen und muss auch nicht so bleiben. Über die kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründe dazu oder auch zu den Gehältern sagen die Daten nichts. Und es ist zu hoffen, dass diese Art der Verteilung nicht in Stein gemeisselt bleibt.