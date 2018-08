Der 100-Millionen-Dollar-Irrtum

«Wir wären besser dran gewesen, wenn wir seit den Neunzigerjahren keine unversteuerten Vermögen gehabt hätten», sagte ZKB-Chef Martin Scholl letzten Dienstag. Damals wurde bekannt, dass seine Bank 100 Millionen Dollar in die USA überweisen muss, um sich von einer drohenden Anklage durch die US-Steuerbehörden freizukaufen.

Die Bank will sich auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet nicht mehr äussern. Aber ein Blick in die Gerichtsunterlagen, vorwiegend dem «Statement of Facts», das die Bank als wahr akzeptiert, und Recherchen bei jenen, die dabei gewesen sind, zeigen allerdings, dass es viel besser gewesen wäre, wenn man nach der Jahrtausend-Wende bescheidener gewesen wäre und nicht noch Gas gegeben hätte – in Richtung mehr Risiko und weg vom Auftrag der ZKB, nämlich sich in den Dienst der lokalen Wirtschaft und Bevölkerung zu stellen. Es zeigt sich auch, dass Scholl nicht unbeteiligt war als es darum ging, das Amerikageschäft der ZKB nach 2001 in gefährliche Dimensionen zu bringen.

Der Neue wittert ein Geschäft

Es war im Sommer 2001, als sich bei der ZKB geheimnisvolle Geschäftsleute meldeten. Sie hätten eine super «business opportunity», sagten sie, und wollten sich darum mit Martin Scholl, damals Leiter Geschäfts- und Firmenkunden, treffen. In dieser Abteilung ging es damals nicht nur um Kredite an KMU oder Zürcher Grossfirmen wie Sulzer, in Scholls Departement war auch das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern angesiedelt. Also das Geschäft mit Firmen, die die Konten ihrer Kunden nicht selber führten, sondern eine sogenannte Depotbank suchten. Normalerweise sind dies Gesellschaften, die keine eigene Banklizenz besitzen. Nicht so in diesem Fall, wie sich bald herausstellen sollte.

2002 kam Scholl sehr jung in die Generaldirektion, also ins oberste Management der Bank. Im Geschäft mit der Vermögensverwaltung war er unerfahren, die grossen Fische der Bahnhofstrasse kannte er nicht. Aber er witterte ein Geschäft und biss an. Man traf sich zum Mittagessen, stellte sich vor – sagen wir mit den Namen Müller und Meier – und kam bald zum Thema, zur angeblich genialen Geschäftsidee. Das Gespräch blieb zwar etwas nebulös, die Herren wollten nicht recht herausrücken, was sie wirklich planten. Aber sie schwärmten von lukrativen Geschäften mit US-Kunden, die ihr Geld in die Schweiz bringen wollten. Mit dabei in der Delegation der Vermögensverwalter war Hansruedi Schumacher. Der kam von der UBS und hat dort gesehen, wie viel Geld mit diesen Klienten zu verdienen war. Davon erzählte er ausgiebig.

Die Überraschung kam ganz zum Schluss des Treffens, als man sich verabschiedete. Plötzlich sprachen sich die Herren untereinander mit anderen Namen an. Darauf angesprochen gaben sie zu, dass sie sich mit falschem Namen vorgestellt hatten. Leicht irritiert ging man auseinander. Später, als der Rechtsdienst der ZKB davon erfuhr, riet er dringend davon ab, mit den Herren eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Wer bereits beim ersten Treffen lügt, und dann noch so plump, mit dem könne doch die Zürcher Staatsbank nichts zu tun haben, so die Empfehlung, die bei der ZKB immer noch aktenkundig ist.

Der ZKB-Rechtsdienst warnte vor den neuen Geschäftspartnern, die mit falschen Namen auftraten.

Nun sind Empfehlungen des Rechtsdiensts bei der ZKB nicht bindend, und Scholl setzte sich darüber hinweg. Er wollte zeigen, dass er Geld verdienen kann. Bald wurde auch klar, was die Herren vorhatten. Sie wollten mit der eben erst gegründeten NZB ins Private Banking einsteigen – zusammen mit der ZKB und anderen. In den US-Gerichtsunterlagen heisst es dazu: «Ende 2001 etablierte die ZKB eine Geschäftsbeziehung mit der NZB, im März 2002 erfolgte eine Vereinbarung mit der Neuen Zürcher Bank (NZB) als externer Vermögensverwalter.» Ungewöhnlich war das Geschäftsgebaren der NZB in einer Hinsicht. Obwohl sie selber eine Banklizenz hatte und von der Finma überwacht wurde, eröffnete sie die Konten für ihre Kunden nicht bei sich, sondern bei der ZKB und anderen Banken.

Kaum Abklärungen

Die Zusammenarbeit der ZKB mit der NZB ging sehr weit, im Nachhinein fahrlässig weit. 2005 delegierte die ZKB sogar die Geldwäscherei-Abklärungen für die US-Kunden an die Neue Zürcher Bank. Somit musste sie bei Schattengesellschaften, die extra mit dem Zweck der Steuerhinterziehung gegründet wurden, auf die NZB zählen, wenn sie wissen wollte, wer dahinter stand. Gemäss einem ZKB Angestellten. der im «Statement of Facts» zitiert wird, hat die NZB aber kaum Abklärungen gemacht und ganz einfach die Formalitäten mit dem eingesetzten Strohmann, oft einem Anwalt, abgewickelt.

Die ZKB verliess sich allerdings nicht voll auf die externen Vermögensverwalter. Sie betrieb das Geschäft mit den Amerikanern auch direkt selber. Und das ziemlich aggressiv. Vor 2001 erlaubte die ZKB ihren Kundenberatern sogar in die USA zu reisen. Allein in den Jahren 2000 und 2001 reiste Otto Hüppi, damals der Chef des sogenannten Amerika-Desk der ZKB, und heute angeklagt in den USA, dreimal nach Amerika um sich mit potenziellen US-Klienten zu treffen. Noch 2003 eröffnete Hüppi ein neues, undeklariertes Konto für einen solchen New Yorker Kunden bei der ZKB, heisst es in den Gerichtsakten.

Erst im Mai 2001, ein halbes Jahr nachdem die Bank mit den USA ein sogenanntes «Qualified Intermediary Agreement» (QI) abgeschlossen hat, verbot die Bank ihren Angestellten Reisen zu Kunden in die USA. Danach mussten die US-Kunden zur Kontoeröffnung in die Schweiz kommen, ihren Pass vorlegen. Die ZKB kopierte die Pässe und eröffnete ein Konto, selbstverständlich mit Schwarzgeld.

Checks knapp unter der Grenze von 10'000 Dollar

Verboten waren unter dem QI jegliche telefonische Kontakte mit den US-Kunden, solange diese in den USA waren. Doch auch daran hielt sich der Amerika-Verantwortliche angeblich nicht. 2004, 2007 und 2008 telefonierten die Klienten mit ihren Beratern bei der ZKB von den USA her und wollten Geld. Hüppi schickte ihnen Checks in der Höhe von 8000 Dollar pro Stück. Auffälligerweise immer knapp unter der Grenze von 10'000 Dollar, die bei der Auszahlung in den USA nähere Angaben nötig gemacht hätten.

Das alles geschah in der Ära von Hans Vögeli, der von 2002 bis 2007 als aggressiver CEO die Bank prägte. Vögeli war ein Spieler. Er war umstritten, denn er entsprach so gar nicht dem Bild eines Chefs der Kantonalbank. Er trat sehr selbstbewusst auf, prahlte manchmal sogar, aber er führte die Kantonalbank von Rekordgewinn zu Rekordgewinn. Vor allem dank Gewinnen im Handel. Er setzte die Bilanz der ZKB beim Übernahmespiel um die Zürcher Traditionsfirmen OC Oerlikon und Sulzer. Allein im ersten Halbjahr 2017 machte die ZKB einen Gewinn von 517 Millionen Franken. Das ist seither die Grössenordnung für einen Jahresgewinn.

Ein Insidergeschäft brach Vögeli das Genick

Und doch musste Vögeli zurücktreten. Einerseits weil die Zürcher Politik nicht akzeptieren wollte, dass die ZKB, als Hausbank, Sulzer in die Hand von Spekulanten trieb, hohe Gewinne hin oder her. Das hat Vögeli nie verstanden. Es mache ihn betroffen, dass niemand mehr davon spreche, dass «die ZKB in meiner fünfeinhalbjährigen Zeit als CEO mehr Eigenkapital erwirtschaftete als in den 132 Jahren zuvor», sagte er zur Bilanz. Das Genick brach ihm allerdings ein Insidergeschäft. Es wurde bekannt, dass Vögeli sich privat über ein Konto bei der Bank Vontobel am Übernahmepoker beteiligte.

Hans F. Vögeli führte die ZKB zum Rekordgewinn. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Die Äffäre hatte ein Nachspiel, die Finma untersuchte, wie es möglich war, dass die österreichischen Investoren Ronny Pecik und Georg Stumpf (Victory) zusammen mit dem Russen Viktor Vekselberg (Renova) auf einen Schlag zu einer Beteiligung von 31 Prozent am Technologiekonzern Sulzer kam. Bei dieser Untersuchung kam heraus, dass die Neue Zürcher Bank eine wichtige Rolle spielte. Zwar hatte keiner der am Deal beteiligten Investoren eine Konti oder Depots bei der NZB, die hatten sie unter anderem bei der ZKB und der Thurgauer Kantonalbank. Doch die NZB spielte den Vermittler und musste 2009 deswegen die Banklizenz abgeben. Im NZB-Verwaltungsrat sass übrigens Hans Ziegler, er muss sich im Moment wegen Insiderhandels in verschiedenen Fällen verantworten. Und die Untersuchung leitete die Prüfgesellschaft KPMG, leitender Revisor war Daniel Senn, der vor kurzem ebenfalls wegen Insiderhandels verurteilt wurde.

Der Kapitalfehler

Die ZKB hingegen kam mit einem blauen Auge davon. Zwar beschieden ihr die von der Finma eingesetzten Revisoren ein ungenügendes Kontrollsystem, doch dank dem erzwungenen Ausstieg aus dem aggressiven Handelsgeschäft überstand die ZKB die kurz danach einsetzende Finanzkrise weitgehend unbeschadet. Scholl profitierte von der Affäre, er wurde als Nachfolger Vögelis eingesetzt.

Doch Scholl hatte ein Problem: Wie soll er einen Gewinneinbruch nach der Ära Vögeli vermeiden, wenn die Bank nicht mehr spekulieren darf? In diesem Umfeld beging die Bank im Jahr 2008 den Kapitalfehler, für den sie heute 100 Millionen zahlen muss. 2008, das war die Zeit, als die UBS fast täglich für Schlagzeilen sorgte. 50 Milliarden musste sie abschreiben wegen spekulativen Immobiliengeschäften in den USA. Damals wurde auch bekannt, dass die UBS aus dem Geschäft mit den reichen Amerikanern ausstieg. UBS-Amerika-Chef Martin Liechti wurde im April in Miami verhaftet. In der Schweiz glaubte man damals, dass der Sturm bald vorübergehe und die Affäre sich auf die UBS beschränke.

Im Juni 2008 traf sich Hansruedi Schumacher von der NZB mit dem Chef der Abteilung für die Betreuung der externen Vermögensverwalter (des sogenannten EAM-Desks), und zwei weiteren ZKB-Mitarbeitern. Schumacher besprach mit ihnen die «Business Opportunities» die sich ergaben, weil die UBS-Kunden eine neue Bank suchten. Schumacher teilte seinen Geschäftsfreunden mit, dass er fünf Mitarbeiter von der UBS eingestellt habe, um die Kundenbeziehungen zu übernehmen. Er beabsichtigte bei der ZKB und anderen Schweizer Banken für diese Konten zu eröffnen. Statt ihre US-Konten zu schliessen, weil sie merkten, dass es die Amerikaner ernst damit meinten, ihre Steuerbetrüger zu jagen, verstanden Schumacher und die ZKB-Mitarbeiter beim EAM-Desk also die Vorgänge bei der grössten Schweizer Bank als Geschäftsmöglichkeit und versuchten aktiv die Kundenzahl zu erhöhen, was ihr in vielen Fällen auch gelang.

Die Finanzkrise spitzt sich zu. Eine Schweizer Bank mit Staatsgarantie war doppelt attraktiv.

Kein Wunder, denn in dieser Zeit spitzte sich die Finanzkrise zu, und da war es doppelt attraktiv, bei einer Schweizer Bank mit Staatsgarantie zu sein. Es fiel auch in diese Zeit, dass die ZKB einen neuen Leiter für ihr Privat Banking bestellte. Es war dies Christoph Weber, ein Mann mit ZKB-Vergangenheit, der von der AAM Privatbank, einer Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank, zu den Zürchern zurückkam und heute Scholls Stellvertreter ist. Er gab Gas und verkaufte sich gut: «Ausbaupotenzial hat die Kantonalbank ferner in den Geschäften mit externen Vermögensverwaltern erkannt. Um die Wachstumschancen im Anlagegeschäft des Wirtschaftsraumes Zürich besser nutzen zu können, sollen im Laufe der nächsten fünf Jahre 250 zusätzliche Kundenberater eingestellt werden. Parallel zu den Anstrengungen zur besseren Anbindung reicher Privatkunden wird auch das Investmentbanking gestärkt», schrieb die NZZ am 13. Juni 2008 kurz vor Webers offiziellem Amtsantritt.

In Tat und Wahrheit kamen viele der neu gewonnenen Kunden über die NZB zur ZKB. Laut «statement of acts» 489. Etwa 30 Prozent der Konten, also gut hundert, waren Schattengesellschaften. Die NZB-Banker reisten auch noch in dieser Zeit in die USA, um Kunden zu akquirieren. Die ZKB machte mit und eröffnete zahlreiche Konten für die UBS-Kunden, von denen natürlich alle wussten, dass ihre Vermögen undeklariert waren und dass das gegen die US-Gesetze verstiess.

Ganz naiv waren die ZKBler allerdings nicht. Während des Juni-Meetings wurde sehr wohl darüber diskutiert, ob sich die ZKB nicht einem Risiko aussetzte. Schumacher versicherte den Staatsbänklern, dass es kein Risiko gebe, denn als Depotbank und dank der Zwischenschaltung eines externen Vermögensverwalters seien sie geschützt. Er gab sogar eine schriftliche Erklärung ab, die die ZKB vor rechtlichen Risiken schützen sollte. Man glaubte ihm. Heute weiss man, dass dies nicht viel nützte und das vielmehr ein 100-Millionen-Dollar Irrtum war. Trotzdem wurde man vorsichtiger und versuchte, wann immer möglich, die Geschäfte zu verschleiern. Im Oktober 2008 schickte ein NZB-Mitarbeiter Schecks im Wert von rund 30'000 Dollar gestückelt in Summern von weniger als 10'000 Dollar, um das Risiko zu minimieren, dass ihm das IRS auf die Schliche kam. Die Schecks lauteten auf ein Konto der ZKB.

Die Last mit den US-Kunden

Dann begann die Zeit des Rückzugs, allerdings nur zögerlich. Im Juni 2008 begann das Privat Banking von Kunden, die ihr Wertschriftendepot zur ZKB verlagerten, das sogenannte W9 zu verlangen, also de facto verlangten sie eine Erklärung, dass das Geld versteuert sei. Das galt allerdings nicht für Kunden, die über externe Vermögensverwalter hereinkamen. Erst im November 2008 wurde dies geändert. Im November 2008 erkannte auch der Bankrat, das oberste Führungsgremium der Staatsbank, dass die US-Kunden aufgelöst werden müssen. Bereits im August 2008 verkündete der damalige Präsident Urs Oberholzer als einer der ersten Schweizer Banker, dass die ZKB keine unversteuerten Neugelder mehr annehmen wolle.

Präsident Urs Oberholzer (l.) und CEO Martin Scholl. Foto: Michael Buholzer (Reuters)

Trotzdem wurde auf die NZB-Kunden keinerlei Druck ausgeübt, ihre Gelder zu regularisieren. Im Juni 2009 erliess die ZKB ein Verbot, US-Kunden aufzunehmen, egal ob sie das Formular W9 ausgefüllt hatten oder nicht. Im August 2009 verschickte die ZKB dann einen Brief an ihre US-Kunden, dass sie die Konten auflösen werde und künftig nur noch Kunden akzeptiere, die ausserhalb der USA lebten. Aber auch das wurde nicht konsequent durchgezogen. Vom Herbst 2009 bis September 2011 gab es über 100 Klienten, für die eine Ausnahme gemacht wurde, etwa wenn sie Verwandte in der Schweiz hatten oder nur temporär in den USA weilten. Erst dann wurde beschlossen, rigoros alle Kundenbeziehungen zu kappen. Insgesamt 1090 Kundenbeziehungen wurden geschlossen und endlich auch jene, die über externen Vermögensverwalter hereinkamen, rausgeschmissen. Dann kam der Hammer. Die ZKB erhielt einen Brief vom DOJ, dass sie auf der Liste der damals elf Banken kam die wegen Steuervergehen untersucht wurden. Und es kam die Anklage gegen drei Mitarbeiter, aus der hervorging, was die Amerikaner der Staatsbank vorwarfen.

Bis dahin hatten die ZKBler den Steuerstreit mit den USA nicht sehr ernst genommen. Doch dann griff Scholl ein. Die beigezogenen Anwälte von Homburger hatten ihn überzeugt, dass die Bank in tödlicher Gefahr sei. Seit 2011 begann die ZKB mit den US-Behörden zu kooperieren. Sie schickte umfangreiche Dokumentationen in die USA, dabei wurden auch die Namen von involvierten Kundenberater geliefert.

Anwälte für die Mitarbeiter

Die Kooperation hatte eine Ausnahme, nämlich die angeklagten drei Mitarbeiter. Einer davon Otto Hüppi, arbeitete schon damals nicht mehr bei der Bank. Einer wurde seither pensioniert und einer arbeitet immer noch bei der ZKB. Die ZKB erkannte früh, dass es einen Interessenkonflikt geben könnte zwischen den Mitarbeitern und der Bank. Darum finanzierte sie ihnen 2012 einen Anwalt hier und auch in den USA. Es kam zu regelmässigen Treffen, wenigstens mit zwei der Angeklagten. Die ZKB-Anwälte hielten sie insbesondere davon ab, in die USA zu reisen und dort auszusagen. Darum kooperierten die bis 2015 auch nicht mit den US-Behörden,dann offenbar schon. Nicht Hüppi, er will sich nicht mit den Amerikanern einigen und gilt darum in den USA als «flüchtig».

Die US-Kunden haben sich gestellt und meist hohe Strafen gezahlt. Fragt sich noch warum die ZKB überhaut ins US-Geschäft eingestiegen ist. Da mögen einige Zahlen weiterhelfen. Total hatte die ZKB etwa 2000 undeklarierte Konten, von denen kassierte sie etwa 24 Millionen Dollar Kommission und verdiente etwa 21 Millionen Dollar. 39 Mil-lionen Steuern entgingen dem amerikanischen Staat. Folglich lieferten die US-Kunden der Bank etwa zwei Drittel der Steuerersparnisse. Nicht eingerechnet sind die Reisekosten in die Schweiz. Die Verlockung war gross, der Schaden hinterher umso grösser. 100 Millionen.

Trotzdem: Die ZKB hat sich in den letzten Jahren gewandelt, von einer Grossbank träumt keiner mehr. Hof­fentlich. (Tages-Anzeiger)