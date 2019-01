Es ist noch gar nicht lange her, da übernachteten Wanderarbeiter vor den Apple-Stores in Peking oder Shanghai. Sie wussten: Auf der anderen Seite der Erde hatte gerade ein Mann mit dunklem Pullover ein neues Mobiltelefon vorgestellt, und bald würden sie die Geräte kaufen können, für viel Geld zwar, aber nicht zu ihrem Schaden. Denn in den Tagen danach lungerten sie vor den Läden und verhökerten die Smartphones mit einem satten Aufschlag. Die Nachfrage auf dem Schwarzmarkt war gross. Manche Schwarzhändler gingen gar ins Risiko und deckten sich in Hongkong ein, sie klebten sich die neusten iPhones an Arme und Beine und schmuggelten sie zurück nach China.