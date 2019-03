Andreas Meyer gibt sich überzeugt, dass die wegen Pannen und Lieferverzögerungen in die Schlagzeilen gekommenen FV-Dosto-Züge von Bombardier im Dezember bereit sein werden. Doch die Aussichten sprechen eher dagegen. «Wir machen ja ganz bewusst keine Zusagen mehr», sagte der SBB-Chef im Interview mit Schweizer Radio SRF am Dienstag auf die Bemerkung, dass Bombardier in den letzten neun Jahren keine Frist eingehalten habe.