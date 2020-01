«Das Badezimmer-Selfie ist der Klassiker»

Mitten in der Hamburger Innenstadt, in der Nähe der Mönckebergstrasse, arbeiten die 300 Mitarbeitenden der Parship Group am Liebesglück ihrer Kunden. Von Hamburg aus ­werden auch die Singles in der Schweiz bedient, wo Parship bei der seriösen Partnervermittlung mit rund 150'000 Neuregistrierungen jährlich Marktführer ist. Tim ­Schiffers, 50, ist seit 2014 CEO der Gruppe, zu der auch die Marke Elite ­Partner und die US-Datingplattform eHarmony gehören. Auf dem Handy des Deutschen, der in St. Gallen Wirtschaft studiert hat, sind alle möglichen Dating-Apps geladen. Schiffers darf berufshalber flirten – ist aber schon lange verheiratet.