Viel Spass hätten sie im Europapark von Rust gehabt, schrieb ein Mann kürzlich in einem sozialen Medium, und auf jede noch so wilde Bahn habe er seinen Sohn begleitet: in zwei Sekunden von null auf hundert, Sturzflug in die Tiefe, Loopings – alles kein Problem. Aber auf dem Heimweg, im neuen Bombardier-Zug, sei ihm schlecht geworden, weil der so geschüttelt habe.