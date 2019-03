Der Frauenanteil in Geschäftsleitungen Schweizer Privatunternehmen liegt bei neun Prozent. Damit ist er im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent gestiegen. Das geht aus dem am Donnerstag in Zürich vorgestellten «Schilling-Report» hervor. Grund zum Frohlocken ist der zum Vorjahr erhöhte Frauenanteil aber nicht. Das Ziel, bis 2022 fünfzehn Prozent Frauen in Chefsesseln Schweizer Privatunternehmen zu haben, wird laut dem aktuellen Report sehr wahrscheinlich nicht erreicht. «Schilling-Report» Herausgeber und Headhunter Guido Schilling erklärt im Video-Interview, warum das so ist, und gibt Tipps, worauf Frauen bereits zu Beginn der Karriere achten können, wenn sie in Führungspositionen aufsteigen wollen.