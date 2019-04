Coop, Migros und Co. im Umweltvergleich

Die meisten Firmen engagieren sich gemäss der Umfrage aus unternehmerischen Gründen für mehr Nachhaltigkeit. Sie erhoffen sich Kosteneinsparungen und eine bessere Reputation. Zudem fühlen sie sich primär wegen ihrer Mitarbeitenden und Kunden zu mehr Ökologie verpflichtet und nicht wegen staatlicher Anordnungen.

Dass immer noch 23 Prozent der Unternehmen ökologisches Wirtschaften nicht für wichtig befinden, zeigt aber: In der Schweiz besteht noch Handlungsbedarf, vor allem in der Finanzbranche, wo Umweltthemen laut der Erhebung am wenigsten bewegen. Am stärksten wird ökologische Nachhaltigkeit von Firmen in den Bereichen Wasser- und Energiegewinnung gewichtet, gefolgt vom Immobiliensektor.