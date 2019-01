Die Schweizer Abteilung der Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) scheint sich an einen Werbeslogan aus den 70er-Jahren zu erinnern: «Coke macht mehr draus». Der Getränkehersteller will nämlich mit Cola, Fanta, Sprite und weiteren Getränken ab dem kommenden April mehr Geld machen. Statt den Preis zu erhöhen, passt Coca-Cola in der ganzen Schweiz die Verpackung an. Die 500-ml-PET-Flasche wird um einen Flaschenkopf kleiner, also zwei Zentimeter, sowie rund zwei Millimeter dünner. Künftig fassen die Flaschen bloss noch 450 ml. Der Preis bleibt jedoch gleich. Dies entspricht einer Erhöhung von 10 Prozent. Die 1-Liter-Flasche verschwindet gar ganz vom Markt. Dafür führt Coca-Cola eine 750-ml-Flasche ein. Angepasst wird auch das Design der Flasche. So wird der Brand in die PET-Flasche eingraviert.