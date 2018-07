Café-Kette hat genug von der Mall of Switzerland

Die Schweizer Franchisenehmerin der deutschen Café-Kette Coffee Fellows hat ihr Café in der Mall of Switzerland nach nur acht Monaten bereits wieder geschlossen. Der Laden im Erdgeschoss ist seit Ende Juni nicht mehr in Betrieb. Seither ist ein Rechtsverfahren zwischen der Mall und der Coffee Fellows Suisse AG hängig, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.

Verpasste Umsatzziele sind nicht der Grund für den Rückzug. Den Betreibern des Cafés ist gemäss ihrem Rechtsanwalt zugesichert worden, dass sie im Bereich Erdgeschoss Ost exklusiv Gastronomie betreiben könnten. Nun betreibe aber die Migros in ihrem Supermarkt vis-à-vis von Coffee Fellows ebenfalls Gastronomie. «Die Coffee Fellows Suisse AG hat die Mall of Switzerland wegen einer Verletzung der im Mietvertrag statuierten Exklusivitätsklausel verlassen, welche zur fristlosen Vertragsauflösung berechtigt», so Rechtsanwalt Mario Schenkel. Die Vermieter seien «auch nach mehreren Abmahnungen nicht gewillt» gewesen, zu intervenieren, so Schenkel weiter. Centermanager Jan Wengeler konnte sich wegen des laufenden Rechtsverfahrens nicht zum Fall äussern, wie die «Luzerner Zeitung» weiter schreibt.

Bereits werden Umnutzungen geprüft

Das zweitgrösste Einkaufscenter der Schweiz öffnete nach langwieriger Planung und mit Verspätung im vergangenen November die Tore. Die Bilanz bisher ist enttäuschend. So hat ein grosser Detailhändler nur ein Viertel der budgetierten Umsätze erreicht, wie die «SonntagsZeitung» berichtete. Die Betreiber meldeten nach sechs Monaten zwei Millionen Besucher. Damit hinkte die Mall trotz des positiven Eröffnungseffekts bereits dem Jahresziel von fünf Millionen Gästen hinterher.

Auch der Autobauer Tesla hat seine Verkaufsfläche geräumt. In diesem Zusammenhang fügte Wengeler allerdings hinzu, dass es sich um «fristgerechte, vertragskonforme Wechsel im Rahmen unseres Pop-up-Store-Konzepts» handle. Die Betreiber von Pop-up-Stores hätten zum Teil auch ihre ursprünglich vereinbarten Laufzeiten verlängert.

Wengeler gibt sich zuversichtlich. Gesamthaft sei man auf Kurs, sagte er vor einer Woche zur «Luzerner Zeitung». Wengeler räumte jedoch ein, dass eine Umnutzung eines Teils der 65'000 Quadratmeter grossen Centerfläche geprüft werde. Eine Projektgruppe arbeite bereits daran.

Umbau braucht neue Bewilligung

Selbst wenn die Mall-Verantwortlichen zu einer Umnutzung gezwungen sind, dürfte diese nicht einfach werden. Denn Räumlichkeiten für grosse Detailhandelsunternehmen sind anders ausgelegt als Büroliegenschaften oder Wohnungen. Das mussten die Verantwortlichen des Centro Ovale in Chiasso erfahren.

Bilder vom Eröffnungstag

Das Shoppingcenter steht seit Ende 2015 leer und gilt als die erste «Dead Mall» der Schweiz. Das Gebäude, gebaut in der Form eines riesigen Kieselsteins, hätte in ein Bürohaus umgenutzt werden sollen. Die Betreiber kündigten den Einzug des Onlinereisebüros Lastminute.com und von rund 400 Mitarbeitern an. Doch das Einholen der dafür nötigen Bewilligungen erwies sich schwieriger als erwartet. Eine Drittpartei erhob Einspruch. Schliesslich zog sich Lastminute.com zurück.

Bei einer Umnutzung müssen die Investoren nochmals kräftig Geld nachlegen. Beim Stücki beispielsweise investiert Swiss Prime Site rund eine Viertelmilliarde Franken in den Umbau. Und ob 18 Kinosäle und ein weiteres Fitnesscenter bei der Bevölkerung ankommen, muss sich erst noch zeigen.

(mch)